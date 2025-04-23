Ученик Церетели вспомнил последнюю встречу со скульптором Скульптор Рожников: на последнем заседании в РАХ Церетели выглядел очень бодро

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Церемония прощания с Зурабом Церетели

На последнем заседании в Российской академии художеств (РАХ) глава учреждения Зураб Церетели выглядел очень бодро и активно общался с академиками, заявил NEWS.ru скульптор Александр Рожников. Он отметил, что никогда не видел, чтобы художник когда-либо демонстрировал свои болезни. По его словам, Церетели всегда был активным человеком, смотрящим в перспективу.

Он успел провести наше общее собрание Академии, по-моему, в ноябре прошлого года. Он там лично присутствовал. <...> Для своего возраста он выглядел очень бодро, очень активно общался с академиками, — сказал Рожников.

Ранее о смерти Церетели сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. По ее словам, скульптор умер в кругу своей семьи. Президент РАХ родился в 1934 году в Тбилиси. Работы Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы на Поклонной горе, памятник «Слеза скорби» в США.

Депутат Государственной думы Елена Драпеко назвала Церетели выдающимся скульптором и человеком, оставившим значительный след в искусстве. Она отметила, что его работы и деятельность объединяли вокруг себя несколько поколений художников.