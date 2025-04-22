Стало известно, где упокоится Зураб Церетели Зураб Церетели будет похоронен рядом с женой в Грузии

Фото: Кристина Кормилицына/РИА Новости

Зураб Церетели

Скульптор, президент Российской академии художеств Зураб Церетели будет похоронен рядом с женой в Грузии в субботу, 26 апреля, сообщил ТАСС помощник художника Сергей Шагулашвили. По его словам, после прощания в Москве гражданская панихида состоится в Тбилиси.

В субботу в два часа [будет похоронен] <…> в пантеоне. Рядом с супругой. <…> Прощание будет в четверг и в пятницу там (в Грузии. — NEWS.ru), два дня. В музее, который он сам создал, — сказал он.

Уточняется, панихида по Церетели в Тбилиси пройдет в пятницу, 25 апреля, в основанном им Музее современного искусства. Информацию об этом подтвердил директор Дидубийского пантеона Тбилиси Бадри Кутателадзе.

Ранее академик РАХ Виктор Калинин заявил, что Церетели был абсолютным патриотом. По его словам, художник мечтал создать парк исторических персонажей России.

О смерти Церетели ранее сообщила искусствовед Ксения Коробейникова. Художник умер на 92-м году жизни. Смерть наступила в кругу семьи после продолжительной болезни.

Церетели родился в 1934 году в Тбилиси. Он окончил живописный факультет Тбилисской академии художеств, затем обучался во Франции. Скульптуры Церетели установлены в России, Грузии, Великобритании, Италии, США, Франции. Среди его известных работ — памятник Петру I в Москве, монумент Победы, памятник «Слеза скорби» в США. Церетели с 1997 года возглавлял Российскую академию художеств.