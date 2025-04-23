Это Азиза? Убийство Игоря Талькова: кого суд признал виновным, какой срок

Фото: Владимир Яцин /Фотохроника ТАСС

Игорь Тальков

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга заочно приговорил Владимира Шляфмана, бывшего концертного директора Игоря Талькова, к 13 годам лишения свободы по делу об убийстве артиста в 1991 году. Какие подробности известны, при чем тут певица Азиза?

Что известно о решении по убийству Талькова

Суд постановил отправить Владимира Шляфмана отбывать наказание в колонию общего режима. Защита подсудимого ранее просила полностью оправдать своего подзащитного.

Судебные заседания проходили без участия Шляфмана. По версии следствия, после совершения преступления он уехал в Израиль, где находится по настоящее время. Ранее следствие направило запрос в прокуратуру страны о правовой помощи.

Напомним, что Тальков был убит 6 октября 1991 года во дворце спорта «Юбилейный». Согласно материалам дела, между концертными директорами Талькова и певицы Азизы — Шляфманом и Игорем Малаховым — произошел конфликт из-за очередности выступлений артистов.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Певица Азиза

В ходе перепалки Малахов достал револьвер, который Шляфман вырвал из его рук. Производя выстрел, предположительно направленный в Малахова, Шляфман попал в Талькова. Музыкант скончался на месте. Ему было 34 года.

Дело было приостановлено в 1993 году, после того как Шляфман скрылся от следствия. В 2018 году расследование возобновили. В 2022 году бывшего концертного директора заочно арестовали и объявили в международный розыск. Прокуратура требовала приговорить его к 14 годам лишения свободы.

Кто мог помочь охраннику Азизы

Криминалист Михаил Игнатов заявил, что охранник Азизы Игорь Малахов после убийства Игоря Талькова в 1991 году обратился за поддержкой к одной из преступных группировок. По его словам, сразу после инцидента Валерий Шляфман передал охраннику пистолет, который тот утопил в реке Мойке.

«Пистолет так и не нашли. Малахов получил срок за незаконное хранение оружия, не более того. А вдруг подозреваемым в убийстве стал Шляфман. На основании чего, я не знаю, я уголовного дела не видел. Я знаю другое, что Малахов после произошедшего приехал в Москву, прибежал к одной из преступных группировок и попросил помощи: „Надо мне помогать, потому что благодаря мне был убит Тальков“», — прокомментировал Игнатов NEWS.ru.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

При этом он уточнил, что преступная группировка не смогла серьезно повлиять на ход расследования, ограничившись лишь финансовой помощью и слабым воздействием на свидетелей.

«Ребята говорят: „Как мы тебе поможем, мы денег можем дать, мы же не можем повлиять на следствие. На свидетелей можем как-то немножко повлиять“. То есть вот такой разговор был. Это было сразу после того, как произошло убийство. Ну а потом стали события разворачиваться не в пользу Шляфмана. Я не видел самого уголовного дела, показаний свидетелей, осмотра места происшествия, баллистических экспертиз. По моему личному мнению, произошло именно так, как я сказал, и не только по моей информации», — добавил криминалист.

Как в шоу-бизнесе отреагировали на решение суда

Автор хита конца 1980-х «Яблоки на снегу», музыкант Михаил Муромов раскритиковал решение суда по делу об убийстве Игоря Талькова, назвав приговор «смешным бредом».

«Вы верите нашим судам? С этого начинаем разговор. Вы верите всем видам следствия? Я могу доказать, что дважды два — это пять через два косинус альфа. Говорить не о чем, 30 лет с лишним давности. Я все сказал, как думал. Остальное все для меня — смешной бред. Спасибо», — пояснил он NEWS.ru.

При этом, по мнению заслуженной артистки РФ Ольги Кормухиной, приговор Валерию Шляфману является правильным.

«Я думаю, что это правильно. Я думаю, что все-таки следователь был прав. Я не копаюсь в причинах, потому что, знаете, это просто глупые люди могут только обсуждать то, что творится в душе другого человека. Откуда мы это можем знать? Знает только он и Господь Бог. А какая разница, какие у него были причины, если человека нет?» — высказалась певица NEWS.ru.

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