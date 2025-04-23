Криминалист рассказал, кто помог охраннику Азизы после убийства Талькова Криминалист Игнатов: охранник Азизы после убийства Талькова поехал к ОПГ

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press

Азиза

Охранник певицы Азизы Игорь Малахов после убийства музыканта Игоря Талькова в 1991 году обратился за поддержкой к одной из преступных группировок, заявил NEWS.ru криминалист Михаил Игнатов. По его словам, сразу после инцидента концертный директор артиста Валерий Шляфман передал охраннику пистолет, который тот утопил в реке Мойке. Он отметил, что орудие преступления так и не было найдено.

Малахов сразу был подозреваемым, с первого дня, потому что Шляфман этот пистолет куда-то засунул, положил, кажется, в бачок сливной унитаза, насколько я помню. А потом его передали Малахову, который утопил его в реке Мойке. Пистолет так и не нашли. Малахов получил срок за незаконное хранение оружия, не более того. А вдруг подозреваемым в убийстве стал Шляфман. На основании чего, я не знаю, я уголовного дела не видел. Я знаю другое, что Малахов после произошедшего приехал в Москву, прибежал к одной из преступных группировок и попросил помощи: «Надо мне помогать, потому что благодаря мне был убит Тальков», — пояснил Игнатов.

Криминалист подчеркнул, что преступная группировка не смогла серьезно повлиять на ход расследования, ограничившись лишь финансовой помощью и слабым воздействием на свидетелей. По его мнению, после этого события стали разворачиваться не в пользу Шляфмана.

Ребята говорят: «Как мы тебе поможем, мы денег можем дать, мы же не можем повлиять на следствие. На свидетелей можем как-то немножко повлиять». То есть вот такой разговор был. Это было сразу после того, как произошло убийство. Ну а потом стали события разворачиваться не в пользу Шляфмана. Я не видел самого уголовного дела, показаний свидетелей, осмотра места происшествия, баллистические экспертизы. По моему личному мнению, произошло именно так, как я сказал, и не только по моей информации, — резюмировал Игнатов.

Ранее стало известно, что решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга Шляфман был заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима за убийство Талькова. Мужчину также признали виновным в покушении на убийство Малахова.