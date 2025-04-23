Суд Петербурга назвал виновного в убийстве Талькова Шляфмана заочно осудили на 13 лет за убийство Талькова

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Решением Петроградского районного суда Санкт-Петербурга Валерий Шляфман заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима за убийство певца Игоря Талькова, концертным директором которого он являлся. Отмечается, что мужчину также признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова, передает ТАСС.

Суд постановил: Шляфмана Валерия Михайловича <...> признать виновным, по совокупности преступлений назначить Шляфману наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима, — сказала судья.

Тальков был убит 6 октября 1991 года. Музыкант в тот вечер участвовал в сборном концерте эстрадных звезд во Дворце спорта «Юбилейный». Незадолго до своего выхода на сцену Тальков был застрелен в гримерной.

Ранее сообщалось, что поклонники Игоря Талькова в декабре прошлого года направили открытое письмо на имя генерального директора Первого канала Константина Эрнста. Почитатели таланта исполнителя требовали запретить съемки телевизионных шоу с участием бывшего директора Талькова Валерия Шляфмана, который живет в Израиле и проходит обвиняемым по уголовному делу об убийстве артиста.

До этого подруга матери покойного Талькова Ирина Красильникова сообщила, что Шляфмана могут посадить на 30 лет в тюрьму в Израиле, если его вина будет доказана. Если же иностранные судьи не найдут состава преступления, то фигуранта дела экстрадируют в Россию.