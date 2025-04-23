«Думаю, что это правильно»: Кормухина о приговоре убийце Талькова Певица Кормухина назвала правильным приговор Шляфману за убийство Талькова

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Ольга Кормухина

Приговор музыкальному продюсеру Валерию Шляфману, которого заочно осудили за убийство певца Игоря Талькова, является правильным, заявила NEWS.ru заслуженная артистка России Ольга Кормухина. По ее словам, смысла разбираться в причинах преступления нет, так как это не поможет вернуть исполнителя.

Я думаю, что это правильно. Я думаю, что все-таки следователь был прав. Я не копаюсь в причинах, потому что, знаете, это просто глупые люди могут только обсуждать то, что творится в душе другого человека. Откуда мы это можем знать? Знает только он и Господь Бог. А какая разница, какие у него были причины, если человека нет? — сказала Кормухина.

Ранее стало известно, что Шляфман был заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима за убийство Талькова. Мужчину также признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова.

Музыкант и автор хита конца 1980-х «Яблоки на снегу» Михаил Муромов ранее раскритиковал решение суда по делу об убийстве Игоря Талькова, назвав приговор смешным бредом. Он выразил сомнение в объективности российских судов и следственных органов, указав на то, что с момента совершения преступления прошло более 13 лет.