Приговор музыкальному продюсеру Валерию Шляфману, которого заочно осудили за убийство певца Игоря Талькова, является правильным, заявила NEWS.ru заслуженная артистка России Ольга Кормухина. По ее словам, смысла разбираться в причинах преступления нет, так как это не поможет вернуть исполнителя.
Я думаю, что это правильно. Я думаю, что все-таки следователь был прав. Я не копаюсь в причинах, потому что, знаете, это просто глупые люди могут только обсуждать то, что творится в душе другого человека. Откуда мы это можем знать? Знает только он и Господь Бог. А какая разница, какие у него были причины, если человека нет? — сказала Кормухина.
Ранее стало известно, что Шляфман был заочно приговорен к 13 годам колонии общего режима за убийство Талькова. Мужчину также признали виновным в покушении на убийство представителя певицы Азизы Игоря Малахова.
Музыкант и автор хита конца 1980-х «Яблоки на снегу» Михаил Муромов ранее раскритиковал решение суда по делу об убийстве Игоря Талькова, назвав приговор смешным бредом. Он выразил сомнение в объективности российских судов и следственных органов, указав на то, что с момента совершения преступления прошло более 13 лет.