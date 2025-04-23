Автор хита «Яблоки на снегу» раскритиковал приговор убийце Талькова Музыкант Муромов назвал смешным бредом приговор убийце Талькова

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Михаил Муромов

Автор хита конца 1980-х «Яблоки на снегу» музыкант Михаил Муромов раскритиковал решение суда по делу об убийстве певца Игоря Талькова, назвав приговор смешным бредом. В беседе с NEWS.ru он выразил сомнение в объективности российских судов и следственных органов, указав на то, что с момента совершения преступления прошло более 30 лет.

Вы верите нашим судам? С этого начинаем разговор. Вы верите всем видам следствия? Я могу доказать, что дважды два — это пять через два косинус альфа. Говорить не о чем, 30 лет с лишним давности. Я все сказал как думал. Остальное все для меня — смешной бред. Спасибо, — высказался Муромов.

Ранее криминалист Михаил Игнатов заявил, что убийство Талькова было незапланированным. По его словам, концертный директор артиста Валерий Шляфман не убивал исполнителя, а пытался его спасти во время конфликта с охранником певицы Азизы Игорем Малаховым.

Писатель и сценарист Андрей Кивинов ранее заявил, что Тальков был убит в результате спонтанного конфликта, а не из-за своих убеждений. По его словам, трагедия произошла из-за бытовой перепалки между артистом и Шляфманом. Он предположил, что она была связана с очередностью выступлений.