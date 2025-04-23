Погода в Москве в четверг, 24 апреля: ждать ли сильные ветра и ливень

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Москве завтра, 24 апреля, прогнозируются осадки в виде дождя, сообщил Гидрометцентр РФ. Что еще известно о прогнозе погоды в российской столице и Санкт-Петербурге на четверг?

Какая погода будет в Москве 24 апреля

В Москве завтра, 24 апреля, воздух в дневное время прогреется до +19 градусов.

«24 апреля облачно с прояснениями. Ночью кратковременный дождь. Температура в Москве ночью — от +11 до +13 градусов, по области — от +8 до +13 градусов. Температура днем в Москве — от +17 до +19 градусов, по области — от +16 до +21 градуса. Ветер северный 5–10 м/с», — уточнил Гидрометцентр РФ.

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 23 апреля вечером в российскую столицу придет холодный атмосферный фронт, который сохранится и завтра, 24 апреля.

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«Ближе к вечеру местами возможен кратковременный дождь, не исключена гроза. Ветер южной четверти, вечером с разворотом на северные румбы, 4–9 м/с. В четверг не забываем зонты — холодный фронт принесет кучево-дождевые облака, под утро — +10…13 градусов, днем посвежеет до +20 градусов», — сообщил метеоролог.

По данным метеорологических центров, 24 апреля в Москве ожидается переменчивая весенняя погода. Утром температура составит около +12 градусов при переменной облачности, а днем воздух прогреется до +17...+18 градусов. Ощущаться это будет как +14…+17 градусов из-за умеренного северного ветра скоростью 3–5 м/с. Вероятность осадков минимальна — около 0–10%, атмосферное давление стабильное (747–760 мм рт. ст.), а влажность воздуха не превысит 40%.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Какая погода будет в Санкт-Петербурге 24 апреля

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 24 апреля в Санкт-Петербурге будут идти осадки в виде дождя.

«24 апреля облачная с прояснениями погода. Ночью кратковременный дождь, днем без существенных осадков. Ветер северо-восточный, северный умеренный. Температура воздуха ночью — от +3 до +5 градусов. Днем — от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет слабо повышаться», — говорится в прогнозе.

Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов также заявил, что 24 апреля в городе ожидаются осадки в виде мокрого снега.

«Уже следующей ночью, 24 апреля, с северными ветрами к нам начнет заходить такой холодный воздух, что сложатся все условия для выпадения осадков в виде мокрого снега и снега. Сами осадки придут к нам днем в пятницу, 25 апреля, и будут сохраняться по воскресенье. Атмосферное давление будет немного повышенное, так что осадки будут наблюдаться отдельными зарядами. А так как температура достаточно высокая — +5…+7 градусов днем, то вся эта красота будет быстро переходить в воду», — добавил он.

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