«Убита горем»: адвокат Вербицкая-Линник о гражданской жене Церетели Адвокат Вербицкая-Линник: гражданская жена Зураба Церетели убита горем

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Вдова Зураба Церетели Татьяна Кочемасова (слева) и дочь Елена Церетели на церемонии прощания

Татьяна Кочемасова, которую СМИ называют гражданской женой Зураба Церетели, убита горем, рассказала NEWS.ru адвокат Юлия Вербицкая-Линник, которая была очень дружна с покойным. По ее словам, смысл жизни Кочемасовой был в том, чтобы беречь художника.

Верная спутница Татьяна — внимательная к потребностям Зураба Константиновича, верная соратница. Видно, что они вместе очень долго и им хорошо. Мне показалось, что смысл жизни Татьяны был беречь и защищать маэстро, в том числе от переутомлений. Зураб Константинович расходовал свою энергию щедро. Они были вместе около 20 лет, однако не оформляли отношения официально, сейчас Татьяна убита горем, — заявила Вербицкая-Линник.

О том, что Зураб Церетели скончался в возрасте 91 года, сообщила искусствовед Ксения Коробейникова 22 апреля. Смерть наступила после продолжительного заболевания, скульптор отошел в мир иной в кругу родных.

Ранее скульптор Александр Рожников рассказал NEWS.ru о последнем заседании Российской академии художеств, проведенном покойным главой учреждения. По его словам, Церетели был очень бодр и активно разговаривал с членами академии. Рожников отметил, что скульптор никогда не демонстрировал своих болезней.