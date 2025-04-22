Песков раскрыл, что мешает двусторонним контактам Москвы и Киева Песков: Киев не предпринял нужных шагов в сторону налаживания контактов с РФ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Российская сторона продолжает поддерживать контакты с США, однако процесс урегулирования конфликта на Украине не стоит ограничивать жесткими временными рамками, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, российский лидер Владимир Путин готов к двусторонним контактам с Киевом, но необходимых шагов со стороны украинского руководства в эту сторону сделано не было. Фрагмент опубликован в Telegram-канале журналиста.

Мы продолжаем наши контакты с американцами по различным каналам. Тема, связанная с урегулированием, настолько сложная, что, конечно, наверное, не стоит ставить какие-то жесткие временные рамки и пытаться уложить урегулирование — жизнеспособное урегулирование — в короткие временные рамки. Это дело неблагодарное. Но работа действительно ведется, — сказал он.

Песков также прокомментировал недавнее заявление Путина, который предложил обсудить инициативу Украины о продолжении пасхального перемирия, включая отказ от ударов по гражданской инфраструктуре. В то же время Песков констатировал, что конкретных шагов к возобновлению диалога пока нет.

Сейчас нет никакой конкретики на этот счет, пока мы де-юре имеем ситуацию, когда украинцы сами себе запретили такие контакты. И действий в сторону отмены этого режима запрета проделано до сих пор не было, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее Песков заявил, что Кремль проинформирует о новом визите в Россию специального посланника президента США Дональда Трампа Стивена Уиткоффа, когда таковой состоится. Никакой прочей конкретики представитель Кремля не привел.