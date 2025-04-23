Налет на Елабугу, «охота» на детей, мобилизация: ВСУ атакуют РФ 23 апреля

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

ВС РФ в зоне СВО

В последние сутки российские территории вновь подверглись ударам украинской армии. В ночь на 23 апреля средства ПВО сбили 11 беспилотников в разных регионах. Под Белгородом дрон сбросил взрывчатку на частный дом, пострадала женщина. Солдаты ВСУ обратились в бегство в Курской области. Очевидцы рассказали, как украинские военные похищали детей под Донецком. Подробнее о том, как Вооруженные силы Украины атакуют Россию 23 апреля, — в материале NEWS.ru.

Сколько дронов сбили над Россией ночью

В ночь на 23 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить атаку с применением БПЛА на объекты на территории страны, говорится в сообщении, опубликованном пресс-службой Министерства обороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 11 дронов противника.

По данным ведомства, три БПЛА были сбиты над Тульской областью, по два — над Белгородской и Курской, по одному — над Брянской, Калужской, Орловской областями и один — над Крымом.

Кроме того, в Ивановской и Воронежской областях объявляли режим опасности из-за возможной атаки БПЛА.

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Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дрон ВСУ ранил мирную жительницу Белгородской области

В хуторе Шаховка Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил на частный дом взрывное устройство, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, была ранена женщина.

«Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ <…>. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно», — написал глава области.

В ночь на 23 апреля Гладков сообщил, что в Краснояружском и Ракитянском районах была объявлена ракетная опасность. Позднее она была отменена. Спустя три часа режим ракетной опасности вводили в Белгородском районе и Шебекинском округе.

ВСУ ведут «ползучее» наступление под Белгородом?

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что ВС РФ ликвидируют противника в районе Поповки Белгородской области.

«34-я бригада уничтожает врага в районе Поповки. Противник продолжает ползучее наступление на границе, отправляя пехоту в Поповку, где сохраняет присутствие на окраинах. Бойцы 34-й бригады уничтожают оккупантов и их укрытия», — отметил канал.

Telegram-канал «Дневник десантника» сообщил, что российские бойцы уничтожили военную технику противника в районе села Турья Сумской области, откуда шла переброска групп ВСУ в Белгородскую область, в район Демидовки и Поповки.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru ВС РФ в зоне СВО

Украинские военные обратились в бегство в Курской области

Под Олешней Курской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции, сообщает источник в группировке ВС РФ «Север». По его данным, украинские военные массово отказались идти в бой.«В ходе боя за Олешню командование ВСУ пыталось туда отправить один из батальонов 95-й бригады, но доподлинно известно, что военнослужащие данной бригады массово отказались идти в бой», — отметил источник.

Солдаты ВСУ похищали детей в Донецкой Народной Республике

Военнослужащие Вооруженных сил Украины насильно забирали детей в Дзержинске ДНР, когда город находился под их контролем, сообщила местная жительница. По словам женщины, когда она заступилась за девочку и высказалась о действиях ВСУ в негативном ключе, к ней пришли с проверкой сотрудники Службы безопасности Украины.

«Заставляли родителей, у которых дети, чтобы эвакуировались. Тем, кто сопротивлялся, угрожали, что заберут детей и увезут, а родителей или посадят, или лишат родительских прав», — заявила женщина.

Украинские дроны атаковали Елабугу

Военные ВСУ атаковали Елабугу в Республике Татарстан дронами Aeroprakt А-22 («Летучая лисица») и UJ-22 Airborne, сообщил Telegram-канал Mash. По его данным, самолет модернизировали под беспилотник и нагрузили взрывчаткой. Минимальный вес СВУ — 80 килограммов. Дальность полета первого БПЛА — около 1100 километров, второго — до 800.

Силы ПВО сбили над городом минимум четыре БПЛА ВСУ. По предварительным данным, пострадавших нет.

В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

План «Ковер» ввели в аэропорту Казани второй раз за день — он не принимал и не отправлял рейсы с 12:45.

В Раде оправдали принудительную мобилизацию

Украине не обойтись без принудительной мобилизации, она никуда не денется, заявил в интервью YouTube-каналу «Откровенно» депутат Рады от партии «Слуга народа» Руслан Горбенко. По его словам, мобилизационные мероприятия направлены исключительно на мужчин, которые не обновили свои данные в ТЦК (украинский аналог военкоматов) или самовольно оставили воинскую часть.

«Откровенно скажу: если сотрудники ТЦК и дальше будут задерживать нарушителей, ну, условно, бусификация, как общество ее сейчас называет, никуда не денется. А как иначе работать и этих нарушителей задерживать? А если они еще, давайте откровенно, не хотят, чтобы их задерживали, сопротивление оказывают?» — сказал парламентарий.

Горбенко добавил, что, по его статистике, около 5% мужского населения Украины прячется от мобилизации.

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