Полностью российский Superjet: как прошли испытания, безопасно ли летать

Фото: Нина Падалко/РИА Новости

Полностью импортозамещенный SJ 100 (Superjet) c российскими двигателями ПД-8 выполняет первый полет в Комсомольске-на-Амуре

Полностью импортозамещенный Superjet 100 (SJ 100) успешно приземлился после первых испытаний. Предполагается, что авиакомпании получат воздушное судно уже в следующем году. К предыдущему поколению этой машины имелось немало нареканий. Насколько будет безопасен для пассажиров новый лайнер и чем он отличается от прошлой модели — в материале NEWS.ru.

Как прошел первый полет

Новый Superjet с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре, сообщили в госкорпорации «Ростех». Сертификационные испытания будут проходить до конца этого года. Предполагается, что уже в 2026-м лайнеры будут поставляться в российские авиакомпании для дальнейшей эксплуатации. Во время тренировок было подтверждено, что отечественные системы работают стабильно.

«Сегодня мы стали свидетелями исторического события — первого полета полностью российского самолета Superjet», — заявил генеральный директор ОАК (входит в Ростех) Вадим Бадеха.

Он добавил, что это событие можно назвать важным шагом к укреплению технологической независимости России. По его мнению, новые лайнеры внесут мощный вклад в развитие авиастроения в стране.

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Полет длился 40 минут. На самом пике самолет достигал высоты 3000 метров и набирал максимальную скорость 500 км/час.

В Ростехе напомнили, что сейчас в летных испытаниях участвуют три самолета этого типа. В прошлом году на взлетную полосу вышел первый опытный образец Superjet, оснащенного системами и агрегатами российского производства и франко-российскими двигателями SaM146.

В марте 2025 года к программе присоединился второй опытный борт с отечественными двигателями ПД-8 и частично системами импортного производства. Последним к испытаниям подключили третий образец, полностью российский, с заводским номером 97003.

«В рамках работ по импортозамещению машина оснащена российскими двигателями, авионикой, шасси, вспомогательной силовой установкой, системами управления, электроснабжения, кондиционирования воздуха, противопожарной защиты и другими», — говорится в сообщении корпорации.

Уточняется также, что самолет получил новый фюзеляж.

Фото: Нина Падалко/РИА Новости Подготовка полностью импортозамещенного SJ 100 (Superjet) c российскими двигателями ПД-8 к первому полету в Комсомольске-на-Амуре

Заслуженный пилот России Юрий Сытник рассказал NEWS.ru, что полет провел заслуженный летчик-испытатель России Сергей Завалкин, который уже поделился с коллегой ощущениями от проделанной работы.

«То, что он поднял полностью импортозамещенный самолет Superjet, это большая радость не только для летного состава авиаторов, но и вообще для всей России. Это говорит о том, что наша промышленность встала с колен и потихонечку начинает развиваться», — сказал Сытник.

Правда ли самолеты Sukhoi Superjet опасны

Репутация Superjet безупречной не была. Так, в ноябре 2024 года за одни сутки российские лайнеры Sukhoi Superjet 100 пять раз попали в сводки новостей. Два из них принадлежали авиакомпании «Азимут».

Утром 24 ноября SSJ 100 (сертификационное обозначение — RRJ-95) c бортовым номером RA-89080 авиакомпании «Азимут» совершил аварийную посадку в Красноярске. Воздушное судно выполняло рейс Минеральные Воды — Уфа — Красноярск, когда его экипаж подал сигнал о неисправности передней стойки шасси. Приземление прошло штатно, никто не пострадал.

Вечером того же дня в аэропорту турецкой Антальи загорелся другой Superjet (бортовой номер RA-89085) той же авиакомпании, который следовал по маршруту из Сочи. По словам пассажиров лайнера, при посадке они почувствовали сильный удар о землю, затем увидели, как из самолета льется топливо, а примерно через две минуты пламя охватило один из двигателей.

Все 79 пассажиров были экстренно эвакуированы по надувным трапам, а возгорание оперативно потушили. Жертв удалось избежать. Позже пресс-служба Azimuth Airlines объяснила, что причиной «грубой посадки» стал сдвиг ветра.

Как утверждал Telegram-канал «Авиаторщина», еще три инцидента с SSJ 100 в те же сутки произошли в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

Летом 2024 года года СМИ писали о якобы двукратном росте числа сообщений о технических проблемах у Superjet — с 134 в 2021 году до 289 в 2023-м. Но эксперты тогда отмечали, что это еще ничего не говорит о безопасности полетов, и призывали не оценивать статистику в отрыве от данных по самолетам других производителей.

Будет ли безопасно летать на новом Superjet

Юрий Сытник считает, что инциденты с самолетами SSJ 100 чаще всего происходили из-за человеческого фактора. Он привел в пример возгорание воздушного судна при посадке в Шереметьево в 2019 году, когда погибли 40 пассажиров и один член экипажа. По словам эксперта, аналогичная ситуация с этой моделью произошла в Турции, но тогда обошлось без жертв.

«Проблема была даже не в авионике, не в самом самолете, а в неудачных посадках, которые горе-летчики выполнили в Шереметьево 5 мая 2019 года. Потом грубая посадка в Анталье. И многие горе-эксперты, которые мало что понимают в этой технике, начали заявлять о том, что шасси в Шереметьево отвалилось и керосин вытек на полосу, загорелся от искры, и самолет сгорел, сгорели люди. И, мол, это вина самолета. Нет, это не вина самолета», — объяснил эксперт.

По его словам, конструкторы предусматривают разрушение шасси при грубой посадке, они заметно гасят удар о землю, сохраняют в целостности фюзеляж самолета и пассажирскую кабину.

«Пассажиры могут, конечно, получить ушибы, кто-то и ранение. Но в целом шасси так и делают для того, чтобы оно отваливалось», — отметил заслуженный пилот.

Superjet стал для России в каком-то смысле «учебной партой», таким мнением в беседе с NEWS.ru поделился главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров. По его словам, различные сбои в работе воздушных судов связаны с так называемыми детскими болезнями, а также с наличием иностранных деталей.

«Конечно, когда самолет был запущен в серию — я напомню, что эксплуатация его началась в авиакомпании в 2011 году, — у него стали проявляться детские болезни так называемые. Были различные отказы, но самое удивительное, что эти детские болезни были связаны с импортными комплектующими. И наша святая вера в то, что за рубежом все безопасно, оказалась заблуждением. Именно по этой причине уже в 2018 году было принято решение проводить программу импортозамещения компонентов», — сказал Гусаров.

Фото: Нина Падалко/РИА Новости Авиалайнер разработки ПАО «Яковлев» (входит в ОАК госкорпорации «Ростех») провел в воздухе 40 минут, испытания прошли успешно — все отечественные системы работают стабильно

Какие авиакомпании могут приобрести новый Superjet

Гусаров уверен, что импортозамещенный самолет заинтересует все российские авиакомпании, поскольку крайне востребован и удобен.

«Начиная с 2020 года, когда началась пандемия и резко изменились пассажиропотоки, спрос, оказалось, что, например, и в 2020 году, и в 2021-м, и в 2022-м самый востребованный самолет на нашем рынке был Superjet. Потому что он меньше, чем Boeing и Airbus. И если у вас невысокие продажи на рейс, то на Boeing, например, лететь будет убыточно, потому что он будет полупустой. А на Superjet будет выгодно лететь, потому что он в два раза меньше, в два раза легче, у него меньше будет расход. Как только начнутся поставки, все побегут наперегонки его приобретать», — рассказал он NEWS.ru.

Юрий Сытник в свою очередь считает, что первыми новые воздушные суда могут приобрести авиакомпании «Победа», Utair, S7, «Аэрофлот», «Россия». Кроме того, эксперт уверен, что такие самолеты будут нужны в регионах, их могут купить «Оренбургские авиалинии» и «Уральские авиалинии».

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