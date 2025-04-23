Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 23 апреля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 23 апреля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 23 апреля

Telegram-канал Condottiero сообщает, что Курская область практически освобождена от противника.

«Остатки ВСУ заблокированы в населенном пункте Горналь и нескольких приграничных лесополках. После зачистки в течение ближайших пары суток можно утверждать, что противника на территории Курской области нет», — говорится в сообщении.

Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

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В ночь на 23 апреля губернатор Воронежской области Александр Гусев объявил опасность атаки беспилотных летательных аппаратов. По его словам, силы противовоздушной обороны находились наготове, всем нужно сохранять спокойствие.

«Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове», — добавил Гусев.

Кроме того, в результате работы российских дежурных средств противовоздушной обороны в небе над Тульской областью были уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Сколько именно дронов было сбито и какого типа, он не уточнил. Минобороны России эту информацию не комментировало.

«Информация о разрушениях и пострадавших не поступала. <...> Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Прошу проявлять спокойствие», — обратился Миляев к согражданам.

Ранним утром среды глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Волоконовском районе на хуторе Шаховка с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на частный дом было сброшено взрывное устройство. При ударе была ранена женщина.

«Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ. <...> Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно», — написал глава области.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Средства ПВО уничтожили 10 украинских БПЛА в трех российских регионах, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. В частности, пять дронов сбили в Крыму, три — в Белгородской области и два — в Орловской.

«Всего начиная с 20:00 мск 21 апреля до 06:00 мск 22 апреля дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как написал в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, на трассе Томаровка — Красная Яруга в результате удара FPV-дрона ВСУ пострадал мирный житель.

«Медики Ракитянской ЦРБ оказали всю необходимую помощь, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно», — сказал губернатор.

Командир 60-го гвардейского батальона в составе 51-й армии с позывным Миф сказал журналистам, что российские бойцы уничтожили наемников из Португалии на Красноармейском направлении в ДНР. По его словам, иностранцы, как правило, вооружены оружием НАТО и очень хорошо обучены, в отличие от штатных подразделений ВСУ.

«Конкретно у нас на направлении встречали много португальцев. То бишь не из Штатов, как раньше попадались наемники. Это в основном Португалия, находили шевроны, отличительные знаки, некоторые документы, уже подгоревшие», — отметил он.

За неделю жертвами атак украинских солдат в различных субъектах РФ стали 15 мирных жителей, в том числе двое детей, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. По его словам, более 80 человек пострадали.

«Ранены 83 человека, в том числе пятеро несовершеннолетних, погибли 15 человек, в том числе двое несовершеннолетних», — сказал Мирошник.

Посол отметил, что в среднем за сутки фиксировалось до 300 прилетов боеприпасов. Больше всего пострадавших было зарегистрировано в ЛНР, ДНР, Курской, Белгородской и Херсонской областях. Мирошник добавил, что во время пасхального перемирия ВСУ интенсивно наносили удары с беспилотников.

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