Дроны ВСУ уничтожили над Черным морем и Курской областью МО РФ: над Черным морем и Курской областью уничтожены четыре дрона ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

За последний час над акваторией Черного моря и территорией Курской области были уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Минобороны России. Ликвидировано четыре дрона противника, следует из заявления.

С 20:00 до 21:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три — над акваторией Черного моря и один — над территорией Курской области, — говорится в публикации военного ведомства.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили минимум четыре беспилотника ВСУ в Елабуге. Дроны заметили недалеко от завода ОЭЗ «Алабуга». В Минобороны России эту информацию не комментировали. Местные жители утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте. По словам очевидцев, они дважды услышали сильный грохот и заметили горящий БПЛА, после чего в воздухе появилось облако дыма.

До этого сообщалось, что в результате работы российских дежурных средств ПВО над Тульской областью были уничтожены беспилотники ВСУ. Губернатор региона Дмитрий Миляев не уточнил, сколько именно дронов и какого типа сбили в небе. Информация о разрушениях и пострадавших от него не поступала. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.