ПВО сбила несколько беспилотников ВСУ в российском регионе В татарстанской Елабуге силы ПВО сбили минимум четыре беспилотника ВСУ

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Самоходная огневая установка (ЗРК) «Викинг»

Российские средства противовоздушной обороны сбили минимум четыре беспилотника ВСУ в Елабуге, информирует Telegram-канал «ЧП Казань Татарстан Новости». По данным источника, дроны заметили недалеко от завода ОЭЗ «Алабуга». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Местные утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте. Telegram-канал Mash Iptash уточняет, что в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения. По словам очевидцев, они дважды услышали сильный грохот и заметили горящий БПЛА, после чего в воздухе появилось облако дыма. Сведений о пострадавших не представлено.

Ранее в результате работы российских дежурных средств ПВО над Тульской областью были уничтожены беспилотники ВСУ. Губернатор региона Дмитрий Миляев не уточнил, сколько именно дронов и какого типа сбили в небе. В Минобороны РФ эти данные не комментировали.

Несколько дней назад беспилотник ВСУ впервые атаковал Кабардино-Балкарию. По данным СМИ, его сбили силы ПВО, после чего БПЛА упал в поле. Местный житель обнаружил дрон и вызвал сотрудников правоохранительных органов, после чего беспилотник уничтожили взрывотехники. Минобороны эти сведения не комментировало.