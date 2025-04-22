Стало известно об атаке ВСУ на Кабардино-Балкарию Mash: над Кабардино-Балкарией впервые сбили дрон ВСУ

Фото: Социальные сети

ВС Украины

Несколько дней назад беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины впервые атаковал Кабардино-Балкарию, сообщил Telegram-канал Mash. Его сбили силы противовоздушной обороны, после чего дрон упал в поле. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным канала, беспилотник нашел местный житель и вызвал полицейских. Территорию оцепили, затем взрывотехники уничтожили беспилотник.

Также стало известно, что дроны FP-1 изготавливаются на Украине из немецких комплектующих. Их длина и ширина составляет, соответственно, четыре и шесть метров. Беспилотники подобного типа противник использовал для нападения на Московскую, Саратовскую, Калужскую, Воронежскую и Тульскую области.

Ранее независимый военный эксперт Александр Храмчихин назвал Китай главным поставщиком беспилотников для ВСУ. По его словам, украинские войска активно применяют в зоне боевых действий и дроны китайской сборки, и собственные БПЛА, которые сделаны из комплектующих производства КНР.

До этого военный корреспондент Чингис Дамбиев опубликовал кадры, на которых запечатлено чудесное спасение российского военнослужащего. Боец остался невредим после прямого попадания украинского FPV-дрона благодаря тому, что боеприпас не сработал.