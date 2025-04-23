Над Тульской областью уничтожены беспилотники ВСУ Миляев: ПВО сбили беспилотники ВСУ над Тульской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В результате работы российских дежурных средств противовоздушной обороны в небе над Тульской областью уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Дмитрий Миляев. Сколько именно дронов было сбито и какого типа, он не уточнил. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала <…>. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется. Прошу проявлять спокойствие, — обратился Миляев к согражданам.

Ранее сообщалось, что несколько дней назад беспилотник FP-1, принадлежащий Вооруженным силам Украины, впервые атаковал Кабардино-Балкарию. Его сбили силы противовоздушной обороны, после чего дрон упал в поле. Дроны этого типа изготавливаются на Украине из немецких комплектующих. Противник уже использовал их для нападения на Московскую, Саратовскую, Калужскую, Воронежскую и Тульскую области.

До этого стало известно, что из-за атак ВСУ за неделю погибли 15 мирных жителей, в том числе двое детей. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал, что более 80 человек пострадали. В среднем за сутки фиксировалось до 300 прилетов боеприпасов. Больше всего пострадавших в ЛДНР, Курской, Белгородской и Херсонской областях.