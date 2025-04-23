Песков раскрыл истинные цели Европы в конфликте на Украине Песков: Европа хочет продолжения конфликта на Украине вместо переговоров

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Европа хочет не завершения конфликта на Украине, а его продолжения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с французским журналом Le Point. По его словам, у России нет совпадающих позиций с европейскими государствами, поскольку, в отличие от них, Москва выступает за мирное урегулирование кризиса дипломатическими средствами.

Сейчас нет никаких совпадающих позиций, поскольку Европа хочет войны, а не переговоров. Мы не будем их туда затаскивать силой, — сказал Песков.

При этом представитель Кремля указал на несамостоятельность Европы. Он объяснил, что страны континента делали все, что им велела администрация экс-президента США Джо Байдена. Именно Вашингтон играл главную роль до сегодняшнего дня, подчеркнул Песков.

Ранее представитель Кремля заявил, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп имеют четкое согласие в вопросе отказа от диалога — оба считают это абсурдом. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что глава государства очень уважает своего американского коллегу.

До этого госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США переключат свое внимание на другие приоритетные направления при недостаточном прогрессе по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон и так сделал все возможное.