Песков назвал главную точку соприкосновения Путина и Трампа Песков заявил, что Путин и Трамп считают абсурдом отказ от диалога

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Дмитрий Песков

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп имеют четкое согласие в вопросе отказа от диалога — оба считают это абсурдом, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью французскому изданию Le Point. Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что глава государства очень уважает своего американского коллегу.

В некоторых областях их позиции близки, однако это не значит, что они сходятся во всем. Каждый из них защищает прежде всего интересы своей страны. Их объединяет то, что они оба понимают абсурдность отказа от диалога. Их объединяет то, что они готовы решать самые сложные вопросы путем дискуссий, — сказал Песков.

Ранее Дональд Трамп заявил, что заявление украинского лидера Владимира Зеленского о принципиальном отказе от признания Крыма территорией России вредно для переговоров по остановке российско-украинского конфликта. Глава Белого дома отметил, что принадлежность полуострова даже не является предметом обсуждения и президент Украины просто занимается подстрекательством.

Также американский лидер напомнил, что ситуация на фронте для Украины складывается ужасная. По словам Трампа, Владимир Зеленский может или получить мир сейчас, или через три года лишиться всей страны.