«Ситуация ужасна»: Трамп предупредил Зеленского о риске потерять Украину Трамп: Зеленский может заключить мир или продолжать конфликт до потери страны

Фото: Keystone Agency/Global Look Press

Дональд Трамп

Ситуация для Украины складывается ужасная, заявил президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social, комментируя отказ украинского лидера Владимира Зеленского признать Крым российским. По его словам, президент может потерять всю страну, если не заключит мир.

Именно подстрекательские заявления, подобные заявлениям Зеленского, так затрудняют урегулирование этой войны. Ему нечем похвастаться! Ситуация для Украины ужасна — он может получить мир или воевать еще три года, прежде чем потерять всю страну, — написал Трамп.

Американский лидер подчеркнул, что не имеет к РФ никакого отношения, но хочет спасти жизни погибающих на поле боя солдат. По его словам, заявление Зеленского «не даст ничего, кроме продления „поля смерти“, а этого никто не хочет».

Ранее госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио заявил, что США переключат свое внимание на другие приоритетные направления при недостаточном прогрессе по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, Вашингтон и так сделал все возможное.

До этого The New York Times сообщала, что Рубио не поехал в Лондон на встречу с европейскими партнерами по вопросу Украины из-за заявления Зеленского. Речь идет о выступлении политика по поводу Крыма, который США, по данным СМИ, намерены признать российской территорией. Перед переговорами Зеленский выступил с публичным осуждением такой позиции.