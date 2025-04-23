Названа причина отказа Рубио от поездки в Лондон на переговоры по Киеву NYT: Рубио отменил поездку в Лондон на переговоры из-за слов Зеленского о Крыме

Фото: Candice Tang/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава Госдепартамента США Марко Рубио не поехал в Лондон на встречу с европейскими партнерами по вопросу Украины из-за заявления президента страны Владимира Зеленского, пишет The New York Times. Речь идет о выступлении политика по поводу Крыма.

США, по данным журналистов, намерены признать территорию Крыма российской. Эту же позицию американские представители должны были продвигать на встрече в Лондоне 23 апреля.

Однако перед этими переговорами Зеленский выступил с публичным осуждением. По его словам, Киев никогда не примет, что Крым давно стал российским. После этого поездка Рубио сорвалась.

При этом спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также не намерен приезжать в Лондон. Пока подтвержденным остается участие лишь спецпосланника США по Украине и РФ Кита Келлога.

Переговоры пройдут при участии британских и французских политиков. Также встречи посетят представители украинской стороны — глава офиса Зеленского Андрей Ермак, его заместитель Павел Палиса, глава МИД Андрей Сибига и министр обороны Рустем Умеров.

Ранее Белый дом подтвердил, что Стив Уиткофф посетит РФ на этой неделе. Новость сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, не уточнив подробностей.