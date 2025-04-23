Позор в Лондоне: на какие уступки Запад пойдет ради мира с Россией

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/ТАСС/OLIVIER HOSLET/Global Look Press

Вашингтон готов юридически признать Крым российским регионом и де-факто согласиться с тем, что под контролем Москвы останутся и другие четыре бывшие украинские области. Об этом пишет пресса США. Киев уже публично осудил такой разворот курса Вашингтона. Также западная пресса уверяет, что Париж и Лондон тоже готовы смириться и признать де-факто российский контроль над украинскими землями. По мнению экспертов, к таким уступкам Запад вынудили успехи России на поле боя. О том, что еще предлагает Вашингтон ради согласия Москвы на мирную сделку, выйдет ли Америка из мирного процесса в случае срыва сделки, — в материале NEWS.ru.

Когда США признают российский суверенитет над Крымом

Главы МИД и Минобороны Украины Андрей Сибига и Рустем Умеров в среду днем начали в Лондоне встречу со своими британскими коллегами Дэвидом Лэмми и Джоном Хили. Как сообщил МИД Украины, на повестке — «пути укрепления Украины и гарантии долгосрочного мира и безопасности».

Ранее украинская делегация, в которую вошел также глава аппарата украинского президента Андрей Ермак, прибыла в английскую столицу. Ермак в своем Telegram-канале сообщил: несмотря на понижение статуса встречи, эмиссары Киева готовы к работе. Он добавил, что намерен встретиться с представителями США, но не уточнил, с кем именно. По данным агентства AFP, с украинцами встретится эмиссар президента США по Украине и России Кит Келлог.

Фото: IDA MARIE ODGAARD/ТАСС Андрей Ермак

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По данным издания The Washington Post, в качестве одной из главных уступок в рамках будущей сделки США уже готовы официально признать Крым территорией России. Предположительно, Вашингтон собирался отстаивать эту позицию на предстоящих переговорах в Лондоне об урегулировании украинского конфликта. Однако ранее президент Украины Владимир Зеленский публично осудил такую идею, пообещав, что Киев не признает новый статус полуострова.

В ответ на это заявление, как пишет The New York Times, глава Госдепа США Марко Рубио отменил свой визит в Лондон. Кроме того, от поездки в Англию отказался и другой спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Из топ-чиновников США в Лондон прибыл только Келлог.

О том, что США признают Крым российским, еще 18 апреля предположило агентство Bloomberg. По его данным, Вашингтон рассматривает возможность признания как одно из условий более масштабного мирного соглашения с Москвой в обмен на согласие заморозить боевые действия по линии фронта.

На какие еще уступки Москве пойдут страны Запада

По данным портала Axios, США согласны и с фактическим контролем РФ над ДНР, ЛНР Херсонской и Запорожской областями, а также еще на ряд уступок. Среди них — официально отказать Украине в приеме в НАТО, частично отменить санкции, введенные против Москвы после 2014 года, и возобновить кооперацию с российским бизнесом в энергетике и промышленности.

В то же время, по этому сценарию ряд преференций должна получить и Украина. Так, якобы Запорожскую АЭС передадут под контроль Вашингтона, а Киев также получит гарантии безопасности от ряда стран, но не от США, помощь в восстановлении, а ВС РФ предоставят украинским кораблям беспрепятственный выход в Черное море по реке Днепр. Впрочем, Рубио ранее заявлял, что США пока не готовы публично обсуждать гарантии безопасности Украины.

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press Запорожская АЭС

США не единственная страна, готовая теперь на уступки России. Согласно сообщению The Wall Street Journal, Франция и Британия тоже вынуждены отказаться от своего курса, который они вели с февраля 2022 года, и уже готовы признать факт потери Украиной части своих территорий. Взамен они требуют от США и России надежных гарантий безопасности Киеву.

В Москве еще не потеряли оптимизма по поводу возможной сделки с США. В среду глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил: «Шансы договориться с Вашингтоном есть».

Почему Франция и Англия согласились пойти навстречу России

Без Соединенных Штатов страны Западной Европы ни на что не способны в военном плане, убежден профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай» Станислав Ткаченко.

«Они могут организовывать саммиты со скоростью стрельбы из автомата Калашникова — хоть каждый день. Но они не могут подкрепить решения саммитов военной силой. Если США потеряли всякий интерес к урегулированию конфликта, будет только вопросом времени, когда Франция и Великобритания с позором признают, что не способны спроецировать свою небольшую силу на этот конфликт», — заявил NEWS.ru Ткаченко.

Неожиданна только скорость, с какой на уступки Кремлю идут страны Запада, отметил эксперт. «Скорее всего, США лучше нас знают реальное состояние Вооруженных сил Украины. Соответственно, они опасаются, что все рассыпется досрочно. Значит, чем раньше начнутся переговоры с РФ, чем быстрее закончатся боевые действия, тем лучше для них», — пояснил эксперт.

Когда Украина согласится на мир с Россией

Несмотря на агрессивную риторику Зеленского, многие украинские эксперты уверены: Киев не будет срывать переговоры до бесконечности. Так, экс-советник офиса Зеленского, внесенный в России в список террористов и экстремистов, Алексей Арестович заявил, что Украине следует перестать претендовать на территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. «Почему мы должны отдавать четыре области? По одной простой причине: потому что через полгода или год вы будете отдавать шесть. Не хватит ума, будете отдавать восемь», — сказал он.

Фото: Evgen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press Алексей Арестович

По мнению заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД РФ Вадима Козюлина, «военное счастье» — на стороне России, а Украина теряет свой экономический потенциал и моральный дух, — этим он объясняет выступление Арестовича. «Мы видим „бусификацию“ при наборе новобранцев. А с уменьшением поддержки со стороны США положение ВСУ станет еще сложнее. Если Киев сейчас не согласится отдать четыре области, то в дальнейшем ему придется отказываться от большего количества», — уверен Козюлин.

Примут ли Евросоюз и Киев план Трампа

Киев и ЕС пока не готовы принять план Трампа, Москве не стоит ожидать юридического признания, заявил американист Борис Межуев. «Думаю, что даже Крым за Россией украинцы не станут признавать. Но непонятно, зачем это Кремлю? Пусть американцы признают, а Украина не признает. Европа, конечно, тоже ничего не признает. Договориться с Киевом можно только об отказе от применения силы», — заявил NEWS.ru Межуев.

По мнению Козюлина, пока не просматриваются варианты, при которых ЕС и Украина приняли бы план Трампа.

«Позиции абсолютно несопоставимые. Евросоюз и Зеленский по-прежнему стремятся нанести стратегическое поражение России, твердо стоят на таких позициях. Это распространяется и на вопрос о территориях, и в части гарантий безопасности Украины, и в части иностранного военного присутствия на Украине. Так что нет, не видно сейчас никаких компромиссов», — заявил NEWS.ru эксперт.

Скорее всего, Трампу надо сначала договариваться с Евросоюзом, а не с Зеленским, отметил эксперт. «В нынешней ситуации, когда он развязал торговую войну, едва ли это возможно. А если это вдруг станет возможно, те условия, которые США и ЕС смогут между собой согласовать, будут неприемлемы уже для России», — предрекает Козюлин.

Фото: Daniel Torok/Keystone Press Agency/Global Look Press Дональд Трамп

Выйдут ли США из переговоров по Украине

Американский президент Дональд Трамп теперь хочет дружить с Россией, уверен Межуев. «Если переговорный процесс застопорится, американцы едва ли будут настаивать на его продолжении. Это самый вероятный вариант. В США сохраняется и „партия войны“, которая говорит, что дружить с Россией не будет, пока не завершится вооруженный конфликт с Украиной. Внутри Вашингтона идет сложный спор. Но настроение „двигаться дальше“ с Москвой сейчас доминирует внутри администрации Трампа, вне зависимости от мнения ее флангов», — заявил Межуев.

Козюлин тоже допустил, что США вполне могут умыть руки и переключить свое внимание на другие регионы мира, если переговоры в Лондоне провалятся. «Это возможно. Вспомните предысторию подобных переговоров Трампа в годы его первого правления — с Ираном, с Северной Кореей… Он пытается решить задачу, а если не получается, то бросает тему», — напоминает американист.

Кто должен был обсуждать мирный план по Украине в Лондоне

В среду в Лондон, чтобы обсудить «мирный план Трампа», должны были съехаться главы дипломатий Франции, Германии и США. Однако затем стало известно, что главы МИД Франции и Германии Жан-Ноэлем Барро и Анналена Бербок, как и госсекретарь США, отменяют свои визиты.

С украинскими властями невозможно договориться, теперь в этом убедились в администрации американского лидера Дональда Трампа, убежден посол РФ в Лондоне Андрей Келин. «Ситуация вокруг сегодняшней встречи изменилась буквально в одночасье после отказа Рубио, госсекретаря США, от участия в ней, — заявил дипломат телеканалу „Россия-24“. — Наблюдатели связывают это, действительно, с заявлением Зеленского, что они не признают Крым российским».

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, переговоры в Лондоне были сорваны, поскольку вовлеченным сторонам «не удалось сблизить позиции» по ряду вопросов.

Как в России оценили версии о передаче контроля над Запорожской АЭС

Москва ни при каких условиях не передаст Запорожскую АЭС под контроль Украины или какой-либо другой страны, заявил постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

МИД РФ ранее заявлял, что передача Запорожской АЭС или контроля над ней Украине или другой стране невозможны, как недопустима и совместная эксплуатация станции. В министерстве добавили, что тесное сотрудничество обладающих внушительным диверсионным потенциалом разведок стран НАТО с Украиной делает невозможным даже временный допуск представителей этих стран на ЗАЭС.

«В связи с появившимися в СМИ сообщениями о возможной передаче Запорожской АЭС Украине или установлении совместного контроля над АЭС с Украиной, США или международными организациями МИД России выпустил заявление. Суть заявления очень короткая: ни в коем случае», — написал Ульянов.

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