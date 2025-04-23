Пушков раскрыл, кто стоит за стремлением Зеленского сорвать переговоры Пушков: стремление Зеленского сорвать переговоры продиктовано позицией Европы

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Владимир Зеленский

Упорное стремление президента Украины Владимира Зеленского сорвать мирные переговоры напрямую продиктовано позицией европейских лидеров, высказал мнение председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своем Telegram-канале. По словам сенатора, за «неуступчивостью» Киева стоят Париж и Лондон, которые обещают бессрочную поддержку и новые военные поставки.

Следует понимать, что упорное и неослабевающее стремление Зеленского сорвать урегулирование во многом опирается на поддержку европейцев. Зеленский лишь стоит на авансцене, а европейцы в лице [президента Франции Эммануэля] Макрона, [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера и Ко из-за кулис говорят ему, что делать, заверяют в поддержке «столько, сколько потребуется», обещают прислать новые ракеты и новые миллиарды, лишь бы он продолжал воевать, — написал он.

Пушков назвал последние заявления украинского лидера, включая жесткую риторику по Крыму, частью согласованной с ЕС стратегии по срыву мирных инициатив. Он обвинил европейские власти в «типичной двойной игре». По его словам, они на словах поддерживают мирные усилия американского лидера Дональда Трампа, но на деле саботируют переговорный процесс через Киев. В связи с этим сенатор предложил президенту США изменить тактику.

Если Трамп хочет добиться поставленной цели, ему следует «зайти с другого угла» — с европейского, причем сделать это более решительно, чем он это делал до сих пор, — отметил он.

По мнению Пушкова, Вашингтон обладает всеми рычагами давления на союзников, вопрос лишь в готовности их использовать. Благодаря правильным усилиям Белый дом может решить проблему сопротивления европейцев и устранить искусственную непоколебимость Зеленского, считает он.

Ранее Пушков заявил, что никто из серьезных людей во всем мире не верит в демагогию Макрона об угрозе, которая якобы исходит от России. Так он прокомментировал недавнее телеобращение французского лидера к гражданам, которое назвал демагогическим.