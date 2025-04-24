Арест имущества Чубайса: 5,6 млрд придется вернуть РФ. Его посадят?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Сколько с него хотят взыскать, какими активами в РФ он владеет, могут ли его объявить в розыск и экстрадировать на родину?

Сколько начали взыскивать с Чубайса

Приставы начали производство в отношении Чубайса по иску на 5,6 млрд рублей, следует из банка данных ФССП. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.

«Предмет исполнения — наложение ареста», — сказано в картотеке инстанции.

Главным активом Чубайса в России считается его особняк в подмосковном писательском поселке Переделкино. В 2012 году он приобрел два участка земли общей площадью более 1,5 гектара и построил там огромный дом в футуристическом стиле. Площадь особняка превышает 2500 квадратных метров. По техническому паспорту внутри находятся кинозал, хаммам, бассейн, сауна, купель и более 15 санузлов.

Следите за развитием событий в нашем Телеграм-канале ПОДПИСАТЬСЯ

На участке также расположены гостевой дом площадью 600 квадратных метров, здание охраны на 736 «квадратов», гараж и парковка на 40 машин. Под землей находятся лабиринты коммуникаций и коридоры, соединяющие здания. Прямо с участка можно выйти в сквер имени Пастернака, открытый в 2021 году для всех посетителей.

Особняк Чубайса в Переделкино, по оценкам СМИ, стоит около $30 млн. Как утверждает aif.ru, этот дом изначально был записан на швейцарскую компанию SFO Concept AG, изначально принадлежащую экс-главе «Роснано». Но в 2013 году, когда чиновникам запретили владеть зарубежными активами, он продал компанию Илье Сучкову — брату Игоря Сучкова, который 17 лет был советником Чубайса. А тот не оправдал доверия и заявил свои права на собственность.

СМИ сообщали, что в марте 2022 года после отъезда Чубайса из РФ земля под его усадьбой была переоформлена на Максима Анциферова, полного тезку бизнесмена из Челябинска. Супруга экс-главы «Роснано» Авдотья Смирнова заявляла о планах создать в Переделкино Дом творчества ученых, по другой версии — литературный музей. Чубайс также владеет участком с домом в поселке Жаворонки Одинцовского округа Подмосковья, оформленным с пожизненным правом пользования.

Какая еще недвижимость осталась у Чубайса в РФ, какая стоимость

В СМИ сообщалось, что Чубайс также является собственником двухуровневого пентхауса площадью почти 200 квадратных метров в жилом комплексе Mon Cher, расположенном на Большой Якиманке. В интерьере пентхауса есть камин в гостиной, несколько спален с санузлами и гардеробными, ванная комната с джакузи и терраса на втором уровне.

Кадастровая стоимость этого объекта недвижимости составляет около 62 млн рублей. Однако, по данным ЦИАН, квартиры меньшей площади в этом же доме продавались по цене от 162 млн рублей.

В настоящее время владельцем пентхауса является Галина Спешинская из города Озерска Челябинской области.

По данным СМИ, у Чубайса в собственности якобы находится и трехкомнатная квартира площадью 178 квадратных метров в доме управделами президента на Воробьевых горах. Утверждалось, что это жилье на улице Академика Зелинского было выдано ему в пользование как главе компании «ЕЭС России», но в 2008 году Чубайс его якобы приватизировал.

После начала СВО Чубайс покинул Россию. Если его признают подозреваемым или обвиняемым в преступлении и заочно изберут меру пресечения в виде содержания под стражей, его могут объявить в розыск по линии Интерпола, сообщил адвокат Сергей Жорин в интервью NEWS.ru. Что касается экстрадиции в РФ, к которой призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин, то, по его словам, это изначально очень долгая процедура.

«Европейские страны после начала СВО стали часто отказывать РФ в экстрадиции. Напомню, что РФ вышла из Совета Европы, денонсировала Европейскую конвенцию о правах человека. Собственно говоря, в том числе на это ссылаются страны ЕС, отказывая по запросам», — поделился мнением Жорин.

Общественный деятель Дмитрий Аграновский, директор Московской коллегии адвокатов «Липцер, Ставицкая и партнеры» высказал мнение, что еще одной причиной отказа в экстрадиции Чубайса могут стать его заслуги перед странами, недружественными России. По его словам, ни страны Запада, ни Израиль не выдадут бывшего главу «Роснано».

«Они, конечно, будут говорить о том, что он подвергается политическому преследованию. Я вообще не помню, чтобы они выдавали бывших „юкосовцев“ и разных такого рода деятелей. Практически никогда не удавалось их экстрадировать. Объективно этот человек [Чубайс] был крайне полезен для наших стратегических противников», — указал Аграновский.

Однако Россия будет добиваться выдачи Чубайса, считает юрист в области международного права Марина Силкина. В разговоре с NEWS.ru она поделилась мнением, что в скором времени экс-главу «Роснано» заочно арестуют и объявят в международный розыск.

Читайте также:

Трамп устал терпеть вранье Зеленского: что будет дальше

Ситуация в Курской области ночью 24 апреля: «артиллерийский кулак», дроны

Составлен список стран, где запрещено смотреть парад Победы в Москве 9 мая