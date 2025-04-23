С Чубайса начали взыскивать 5,6 млрд рублей Приставы начали производство в отношении Чубайса по иску на 5,6 млрд рублей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Анатолий Чубайс

Судебные приставы открыли исполнительное производство в отношении бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса, следует из банка данных ФССП. Соответствующее решение вынес Арбитражный суд Москвы.

Предмет исполнения — наложение ареста, — сказано в картотеке инстанции.

5 апреля стало известно, что «Роснано» подало иск к Анатолию Чубайсу и еще семи экс-руководителям. Компания требует взыскать с ответчиков убытки в размере 3 892 788 553 рублей и $20,45 млн. Общая сумма иска составляет 5 607 112 053 рубля. Дело находится в категории «Экономические споры по гражданским правоотношениям». В итоге Арбитражный суд Москвы наложил арест на деньги и имущество Чубайса и еще семи ответчиков.

Как считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Николай Арефьев, Чубайса вряд ли привлекут к ответственности по обвинению в растрате средств компании. Он считает, что на предпринимателя уже давно завели бы уголовное дело, если бы у России была такая цель.

В свою очередь депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что Чубайса надо экстрадировать и судить вместе с бывшими коллегами по организации. В разговоре с NEWS.ru парламентарий выразил мнение, что с бизнесмена надо спросить сполна.