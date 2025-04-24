Ситуация в Белгородской области ночью 24 апреля: разгром бронетехники ВСУ

Фото: Социальные сети

ВСУ

Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии. Какие новости о ситуации в регионе известны ночью 24 апреля 2025 года?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 24 апреля

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» опубликовал видео, на котором 34-я бригада встречает бронетехнику противника.

«Противник продолжает свое ползучее наступление на границе, отправляя бронетехнику в направлении Поповки и Демидовки, где сохраняет присутствие в лесополосах. Поддерживают атаки ВСУ тяжелые дроны-бомбардировщики. Бойцы 34-й бригады уничтожают оккупантов и их технику», — говорится в посте.

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Детонация взрывного устройства в Белгородской области привела к смерти местного жителя, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Маломихайловка Шебекинского округа.

«Вновь у нас непоправимая потеря… <…>. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. В этот тяжелый момент вся Белгородчина с вами», — добавил Гладков.

Он добавил, что обстоятельства гибели мужчины на данный момент устанавливаются. Работу на месте проводят сотрудники оперативных служб.

Также Гладков сообщил, что Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Крюково в Белгородской области, в результате три человека получили ранения. По его словам, среди пострадавших оказался глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник.

«Колесник и еще двое мужчин пострадали в результате попадания боеприпаса. Пострадавшие были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу с помощью попутного транспорта», — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что у главы поселения осколочное ранение спины. У двух других мужчин — минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые повреждения и осколочные ранения ног.

Какая обстановка была в Белгородской области накануне

Согласно сообщению Минобороны РФ, в ночь на 23 апреля дежурные силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника над Белгородской областью.

На хуторе Шаховка Белгородской области беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины сбросил на частный дом взрывное устройство, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, была ранена женщина.

«Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ <…>. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно», — написал глава области.

В ночь на 23 апреля Гладков сообщил, что в Краснояружском и Ракитянском районах была объявлена ракетная опасность. Позднее она была отменена. Спустя три часа режим ракетной опасности вводили в Белгородском районе и Шебекинском округе.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что ВС РФ ликвидируют противника в районе Поповки.

«34-я бригада уничтожает врага в районе Поповки. Противник продолжает свое ползучее наступление на границе, отправляя пехоту в Поповку, где сохраняет присутствие на окраинах. Бойцы 34-й бригады уничтожают оккупантов и их укрытия», — пишут авторы.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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