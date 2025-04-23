Глава белгородского поселения получил ранение при атаке ВСУ Гладков: глава Крюковского поселения и еще двое мужчин пострадали при ударе ВСУ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины нанесли удар по селу Крюково в Белгородской области, в результате три человека получили ранения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, среди пострадавших оказался глава Крюковского сельского поселения Владимир Колесник.

Колесник и еще двое мужчин пострадали в результате попадания боеприпаса. Пострадавшие были доставлены в Борисовскую центральную районную больницу с помощью попутного транспорта, — написал Гладков.

Губернатор уточнил, что у главы поселения осколочное ранение спины. У двух других мужчин — минно-взрывные травмы, закрытые черепно-мозговые повреждения и осколочные ранения ног.

Ранее стало известно, что российские средства противовоздушной обороны сбили минимум четыре беспилотника ВСУ в Елабуге. По данным источника, дроны заметили недалеко от завода ОЭЗ «Алабуга». В Минобороны России эту информацию не комментировали.

Местные жители утверждают, что беспилотники летели на низкой высоте. На фоне этого в аэропорту Нижнекамска ввели временные ограничения. По словам очевидцев, они дважды услышали сильный грохот и заметили горящий БПЛА, после чего в воздухе появилось облако дыма.