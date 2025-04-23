Жительница Белгородской области пострадала из-за атаки дрона ВСУ Гладков: женщина была ранена из-за атаки дрона ВСУ на Белгородскую область

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Волоконовском районе на хуторе Шаховка Белгородской области с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины на частный дом было сброшено взрывное устройство, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его данным, при ударе была ранена женщина.

Пострадавшая с ранением головы и ноги самостоятельно обратилась в Волоконовскую ЦРБ <…>. Медики оказали ей всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение продолжится амбулаторно, — написал глава области.

Ранее сообщалось, что в результате работы российских дежурных средств противовоздушной обороны в небе над Тульской областью уничтожены беспилотники ВСУ. Губернатор региона Дмитрий Миляев не уточнил, сколько именно дронов было сбито и какого типа. Сведения о разрушениях и пострадавших не поступали. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Несколько дней назад беспилотник FP-1, принадлежащий Вооруженным силам Украины, впервые атаковал Кабардино-Балкарию. Его сбили силы противовоздушной обороны, после чего дрон упал в поле. БПЛА этого типа изготавливаются на Украине из немецких комплектующих. Противник уже использовал их для нападения на Московскую, Саратовскую, Калужскую, Воронежскую и Тульскую области.

Помимо этого, из-за атак ВСУ за неделю погибли 15 мирных жителей, в том числе двое детей. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник указал, что более 80 человек пострадали. В среднем за сутки фиксировалось до 300 прилетов боеприпасов. Больше всего пострадавших в ЛДНР, Курской, Белгородской и Херсонской областях.