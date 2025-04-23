Ситуация в Белгородской области ночью 23 апреля: «ползучее наступление» ВСУ

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

ВС РФ в зоне СВО

Российские военные корреспонденты и эксперты продолжают следить за развитием событий в Белгородской области, куда пытаются прорваться силы украинской армии. Какие новости о ситуации в регионе известны ночью 23 апреля 2025 года?

Какова ситуация в Белгородской области ночью 23 апреля

В ночь на среду, 23 апреля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в Краснояружском и Ракитянском районах объявлена ракетная опасность.

«Краснояружский и Ракитянский районы — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

Позднее ракетная опасность в этих районах была отменена. Однако спустя три часа такая угроза возникла в Белгородском районе и Шебекинском округе.

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«Белгородский район и Шебекинский округ — РАКЕТНАЯ ОПАСНОСТЬ. Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала „Отбой ракетной опасности“», — сообщил Гладков.

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что ВС РФ ликвидируют противника в районе Поповки.

«34-я бригада уничтожает врага в районе Поповки. Противник продолжает свое ползучее наступление на границе, отправляя пехоту в Поповку, где сохраняет присутствие на окраинах. Бойцы 34-й бригады уничтожают оккупантов и их укрытия», — пишут авторы.

Telegram-канал «Дневник десантника» пишет, что российские бойцы уничтожили технику противника в районе села Турья Сумской области, откуда шла переброска групп ВСУ в Белгородскую область, в район Демидовки и Поповки.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Какая обстановка была в Белгородской области накануне

В течение суток российские войска уничтожали живую силу и технику ВСУ в краснояружском приграничье, в первой половине дня украинская сторона неоднократно пыталась прорваться в направлении Поповки, Демидовки и Гоптаровки в Белгородской области, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Четыре раза штурмовые группы ВСУ пытались прорваться на территорию Краснояружского района через лесные массивы в окрестностях Миропольского. В результате огневого поражения, в том числе российской авиацией, личный состав противника уничтожен», — пишут авторы.

Также на данном участке ВСУ продолжают использовать заградительные отряды, сформированные из бывших заключенных из состава 225-го штурмового полка, отметил источник.

«В направлении Гоптаровки враг пытался завести на нашу территорию штурмовую группу также из состава 225-го полка, которая была своевременно вскрыта и уничтожена сбросами с коптеров», — добавил канал.

Авторы подчеркнули, что попытка ВСУ растянуть линию фронта вдоль границы Белгородской области не приносит Киеву успеха — украинские войска могут приблизиться к границе только в пешем порядке или на мобильной технике, все передвижения своевременно обнаруживаются российской стороной.

«На данном направлении за прошедшие сутки „северянами“ (бойцы группировки войск „Север“ ВС РФ. — NEWS.ru) уничтожено шесть единиц вражеской техники», — заключил источник.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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