Детонация взрывного устройства привела к смерти жителя Белгородской области Гладков: житель Маломихайловки погиб в результате детонации взрывного устройства

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Детонация взрывного устройства в Белгородской области привела к смерти местного жителя, написал в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, инцидент произошел в селе Маломихайловка Шебекинского округа.

Вновь у нас непоправимая потеря… <…>. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибшего. В этот тяжелый момент вся Белгородчина с вами, — добавил Гладков.

Он добавил, что обстоятельства гибели мужчины на данный момент устанавливаются. Работу на месте проводят сотрудники оперативных служб.

Ранее сообщалось, что водитель КамАЗа погиб в Краснояружском районе после атаки беспилотного летательного аппарата, принадлежащего Вооруженным силам Украины. По словам Гладкова, мужчина въехал на закрытый хутор без специального разрешения, из-за чего подверг свою жизнь опасности. Однако такую работу местный житель проводил постоянно — он направлялся в свое хозяйство, чтобы накормить скот.

До этого стало известно, что в селе Долгом Валуйского округа в результате удара беспилотника пострадала мирная жительница. Вражеский дрон, рассказывал губернатор, сбросил два взрывных устройства на частный дом.