Водитель грузовика погиб в Белгородской области после атаки ВСУ Гладков: водитель КамАЗа погиб в Краснояружском районе после атаки дрона ВСУ

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Водитель КамАЗа погиб в Краснояружском районе после атаки беспилотника ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. По его словам, мужчина въехал в закрытый хутор без специального разрешения, из-за чего подверг свою жизнь опасности. Губернатор добавил, что житель регулярно направлялся в свое хозяйство, чтобы накормить скот.

В Краснояружском районе вражеский дрон ударил по КамАЗу. Погиб водитель, — написал Гладков.

Ранее губернатор Белгородской области сообщил, что в селе Долгом Валуйского округа в результате удара беспилотника ВСУ пострадала мирная жительница. Дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом.

Пострадавшая женщина получила минно-взрывную травму и была доставлена в Валуйскую центральную районную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Жительнице не потребовалась госпитализация.

До этого в Белгородской области 12-летний мальчик пострадал в результате детонации мины. Гладков уточнил, что несовершеннолетний находится в тяжелом состоянии, у него множественные осколочные ранения плеча, живота и ноги. Мину семье мальчика подарили несколько месяцев назад, заверив, что она обезврежена.