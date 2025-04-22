Житель Белгородской области пострадал при атаке дронов ВСУ Гладков: мирный житель ранен при атаке БПЛА ВСУ на Белгородскую область

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

В селе Долгом Валуйского округа в результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины пострадала мирная жительница, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. По его данным, дрон сбросил два взрывных устройства на частный дом.

Пострадавшая женщина получила минно-взрывную травму и была доставлена в Валуйскую центральную районную больницу, где ей оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась, дальнейшее лечение женщина будет проходить амбулаторно.

На данный момент информация о последствиях происшествия уточняется. Представители экстренных служб проведут подомовый обход в светлое время суток.

Ранее Гладков говорил, что беспилотники ВСУ продолжают наносить удары по региону. Он добавил, что в городе Шебекино дрон был подавлен системой РЭБ, при его падении и взрыве вспыхнула хозяйственная постройка, никто не пострадал. Село Мокрая Орловка Грайворонского округа было также атаковано двумя беспилотниками.

До этого военный эксперт полковник запаса Геннадий Алехин заявлял, что тактика украинских войск в ходе атак на Белгородскую область уже вырисовалась. По его словам, ВСУ переходят на данном участке к активной обороне.