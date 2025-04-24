«Включили антикриз»: Подоляка о провокации ВСУ под Сумами Подоляка назвал полной глупостью слухи о подготовке Киевом провокации под Сумами

Фото: Global Look Press

ВС Украины

Слухи о подготовке Киевом провокации против Вооруженных сил России в Сумской области являются полной глупостью и призваны, скорее, оправдаться перед населением Украины за заход российских войск в регион, заявил NEWS.ru военный блогер Юрий Подоляка. Так он ответил на сообщения, что ЦИПсО (Центр информационно-психологических операций Украины) намерен ввести в заблуждение ВС РФ по обстановке под Сумами, убедив их, что у ВСУ в регионе якобы нет укреплений.

Начнем с того, что это никакая не операция, это глупость полнейшая. Это скорее оправдание перед собственным населением, почему российская армия зашла на территорию Сумской области и продвигается по ней. <...> Потому что киевскому режиму нужно срочно как-то объяснить провалы на фронте, в том числе провал в Курской области и, соответственно, теперь перенос боевых действий в Сумскую. <...> Получив полностью противоположный результат, они теперь включили антикриз. Вот это и есть антикриз, — сказал Подоляка.

Также военблогер отметил, что у ЦИПсО были успешные операции в первый год СВО, но сейчас он работает все хуже и хуже. По его словам, это связано с тем, что ситуация для Украины в целом складывается ужасная, а в тяжелых условиях проводить информационно-психологические операции труднее.

Ранее сообщалось, что в курском приграничье в зоне ответственности группировки войск «Север» бойцы ВСУ сдаются в плен целыми группами. Российские военнослужащие ежедневно уничтожают резервы противника артиллерией, БПЛА и барражирующими боеприпасами, поэтому украинские бойцы не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах. Минобороны России эту информацию не комментировало.