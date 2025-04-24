Бойцы массово сдались в плен в курском приграничье Бойцы ВСУ сдаются в плен группировке войск «Север» целыми группами под Курском

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В курском приграничье в зоне ответственности группировки войск «Север» бойцы Вооруженных сил Украины сдаются в плен целыми группами, рассказали РИА Новости российские военнослужащие. Они ежедневно уничтожают резервы противника артиллерией, беспилотными летательными аппаратами и барражирующими боеприпасами.

Украинские бойцы не могут чувствовать себя в безопасности даже в тыловых районах. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Кадровые вэсэушники с позиций на сравнительно спокойных участках фронта связываются с нашими военнослужащими и сдаются в плен целыми группами, — сказал собеседник агентства.

По словам источника, буквально накануне российские войска нанесли огневое поражение по позициям противника около населенного пункта Великие Будки (Сумская область). Это в 44 км от российской границы в направлении Теткина.

Ранее сообщалось, что под Олешней в Курской области военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ самовольно покинули позиции. Украинские военные массово отказались идти в бой.

До этого украинский журналист Юрий Бутусов сообщил, что несколько десятков военнослужащих ВСУ сдались в плен во время бегства. Он также обвинил руководство ВСУ в том, что не были выстроены шаги по отходу бойцов. В Министерстве обороны РФ информацию не комментировали.