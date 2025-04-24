ВСУ запрещенным оружием убили директора СТО в Запорожье Директор СТО в Запорожье погиб при ударе ВСУ кассетными боеприпасами

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Каменке-Днепровской Запорожской области при атаке ВСУ погиб директор СТО, еще один человек был ранен, сообщил РИА Новости член Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, украинская армия использовала кассетные боеприпасы, запрещенные различными международными соглашениями.

Боевики ВСУ ударили кассетными боеприпасами по центральному рынку Каменки-Днепровской. Удар нанесен из артиллерийских орудий, — отметил Рогов.

Член ОП уточнил, что целью ВСУ была станция техобслуживания. Всего зафиксировано не менее пяти ударов.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 24 апреля российская армия пресекла попытку ВСУ совершить массированную атаку с применением БПЛА на объекты на территории страны. Системы ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов противника. По данным военного ведомства, 45 БПЛА было ликвидировано над территорией Крыма.

Украинские войска до этого атаковали город-спутник Запорожской АЭС Энергодар. ВСУ запустили на населенный пункт три дрона-камикадзе вертолетного типа. Мэр Максим Пухов заявил, что пострадавших в результате атаки нет, но одно транспортное средство получило повреждения.