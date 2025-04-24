Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 24 апреля: инфографика

В ночь на 24 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить массированную атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 87 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 87 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 45 — над территорией Республики Крым, по десять БПЛА сбиты над территориями Белгородской и Курской областей, восемь — над территорией Воронежской области, по четыре БПЛА уничтожены над территориями Брянской, Липецкой и Нижегородской областей и два — над территорией Московского региона», — сказали в оборонном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru