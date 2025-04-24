Стало известно, на кого Европа свалит вину за неудачи на Украине Политолог Ткаченко рассказал о попытках Европы свалить на Трампа вину за Украину

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Страны Европы могут использовать итоги переговоров по Украине в Лондоне для давления на администрацию США, выразил мнение в беседе с NEWS.ru эксперт клуба «Валдай», профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Станислав Ткаченко. По его словам, европейцы очень хотели бы обвинить американского лидера Дональда Трампа в своих неудачах после выхода Вашингтона из переговоров по украинскому урегулированию.

Сейчас Европа «поднимает голову» против Трампа. У нее появилась возможность использовать украинский сюжет как инструмент давления на Вашингтон. Если Трамп сейчас реализует то, что он хочет, — выйдет из этого конфликта, — то дальше Европа хотела бы иметь возможность в будущем все неудачи на Украине свалить на его предательство и тому подобное, — сообщил Ткаченко.

По его мнению, главная ошибка Трампа заключается в том, что он «понадеялся» на президента Украины Владимира Зеленского и «ввязался» в переговоры. Однако сам Зеленский никогда не считал Трампа хорошим партнером.

Зеленский никогда не ориентировался на Трампа. Ему комфортнее было работать с европейцами и с демократами — с Джо Байденом, — объяснил профессор.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры по Украине в Лондоне прошли на более низком уровне по причине разногласий между участниками встречи. По его мнению, как таковых переговоров не состоялось, это были лишь экспертные консультации.