В Кремле указали на проблемы встречи по Украине в Лондоне Песков: встреча по Украине в Лондоне прошла на низком уровне из-за разногласий

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Дмитрий Песков

Переговоры по Украине, состоявшиеся в Лондоне, прошли на более низком уровне на фоне разногласий участников встречи, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, Москва при этом продолжает собственный диалог по урегулированию конфликта. Представитель Кремля констатировал, что как таковых переговоров в Лондоне не состоялось, это были лишь экспертные консультации, передает ТАСС.

Мы продолжаем наш диалог по разным каналам, это другой угол процесса, видим, что там есть проблемы со сближением позиций сторон, что привело к тому, что изменились планы по проведению в Лондоне встречи на более высоком политическом уровне, — сказал Песков.

Вместе с этим пресс-секретарь главы государства отреагировал на высказывание президента Соединенных Штатов Дональда Трампа о принадлежности Крыма. По словам Пескова, мнение американского лидера полностью совпадает с официальной позицией России. Он напомнил, что Москва неоднократно делала подобные заявления.

Кроме того, Песков ответил на вопрос о возможном выходе Вашингтона из переговоров. По его словам, что касается идеи мирного урегулирования конфликта на Украине, президент России Владимир Путин поддерживает ее, но при условии учета интересов Москвы.