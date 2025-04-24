В Кремле рассказали о реакции Путина на угрозы Трампа выйти из переговоров Песков заявил, что Путин выступает за мир с учетом интересов России

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин поддерживает идею мирного урегулирования конфликта на Украине, но при условии учета интересов России, сообщил ТАСС представитель Кремля Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на вопрос о возможном выходе из переговоров Вашингтона, с которым Москва продолжает контакты.

Президент Путин выступает за достижение мира с обеспечением интересов нашей страны, это обязательное условие. Эта работа продолжается, — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американская администрация рассматривает возможность прекращения попыток посредничества между Россией и Украиной, если в ближайшее время не появятся признаки реального прогресса в переговорах. По его словам, у Вашингтона есть другие внешнеполитические приоритеты.

Американские аналитики, комментируя слова Рубио о возможном выходе США из переговоров по Украине, выразили мнение, что эти высказывания стали настоящим подарком для Путина. По мнению экспертов, таким образом американские политики могли «умыть руки». Эксперты признали, что им трудно понять стратегию нынешней американской администрации.