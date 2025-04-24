В Кремле поддержали слова Трампа о Крыме Песков: слова Трампа о Крыме соответствуют позиции России

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Дональд Трамп

Высказывание президента США Дональда Трампа о принадлежности Крыма полностью совпадает с официальной позицией России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, Москва неоднократно делала подобные заявления.

Это полностью корреспондируется с нашим пониманием и тем, что мы говорим уже давно, — отметил Песков.

Ранее европейские чиновники предупредили администрацию Трампа о невозможности признания Крыма российским. Европа намерена твердо придерживаться позиции непризнания изменения статуса полуострова без согласия Киева. Более того, Крым и перспективы вступления Украины в НАТО в ЕС назвали «красными линиями», которые Европа не готова переступить.

Позднее депутат Госдумы Андрей Колесник объяснил, что Украина фактически потеряла Крым в 2014 году из-за внутреннего политического кризиса. По его словам, в период государственного переворота украинские власти были сосредоточены на борьбе за власть, а не на территориальной целостности. При этом парламентарий раскритиковал планы США по эксплуатации украинских ресурсов, заявив, что Вашингтон в конечном итоге «выбросит Украину на помойку» истории.