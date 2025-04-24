Европа донесла до администрации Трампа свою позицию по Крыму FT: Европа донесла до администрации Трампа невозможность признания Крыма

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Европа донесла до администрации президента США Дональда Трампа, что не сможет признать российскую юрисдикцию Крыма, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников. Крупнейшим столицам Европы следует «отговорить» Вашингтон от признания полуострова российским в одностороннем порядке, отметил один из собеседников издания.

Администрации Трампа уже сказали, что для европейских столиц будет невозможно признать Крым российским, — сказал чиновник.

Европейские столицы, как отмечается в публикации, не одобрят шагов Вашингтона по признанию Крыма российским, а также давлению на Киев с целью его согласия на это. Они будут твердо придерживаться позиции, согласно которой относительно суверенитета Украины не будет принято ничего, против чего бы выступил украинский лидер Владимир Зеленский, отмечают европейские чиновники.

Один из собеседников издания называл Крым и стремление Украины к членству в НАТО красными линиями. По его словам, в этих вопросах Европа уступить не сможет.

Ранее первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что Зеленский отказывается признавать Крым российской территорией из-за страха потерять власть на следующих выборах главы государства. По его словам, политик говорит лишь то, что должно понравиться украинскому обществу.