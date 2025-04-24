Названа причина нежелания Зеленского признавать Крым российским Цеков связал отказ Зеленского признать Крым со страхом потерять власть

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать Крым российской территорией из-за страха потерять власть на следующих выборах главы государства, такое мнение высказал первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков. По его словам, политик говорит лишь то, что должно понравиться украинскому обществу, передает РИА Новости.

Зеленским прежде всего движет страх. Он думает о том, как сохраниться у власти и победить на президентских выборах, поэтому будет делать те заявления, которые должны понравиться украинскому обществу, — предположил Цеков.

Он выразил уверенность, что Зеленский не собирается прекращать боевые действия. В связи с этим украинский лидер будет отказываться от реальных предложений и мирных инициатив, заключил Цеков.

Ранее журналист Ульрих Райтц выразил мнение, что план Трампа по Украине напоминает раздел нацистской Германии. Он подчеркнул, что «параллели очевидны». Райтц уверен, что в конечном итоге Крым будет признан российской территорией «почти в соответствии с международным правом».

Сам Трамп считает, что Россия готова к заключению мирной сделки по Украине. Однако сперва предстоит договориться с Зеленским. Президент США также признался, что вести переговоры с политиком оказалось очень сложно.