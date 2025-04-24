Трамп оценил готовность России и Украины к сделке Трамп: Россия готова к сделке по Украине, осталось договориться с Зеленским

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Россия готова к заключению мирной сделки по Украине, заявил президент США Дональд Трамп в ходе трансляции Белым домом брифинга для журналистов. Осталось договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским, добавил республиканец.

Я думаю, у нас есть сделка с Россией. Мы должны заключить сделку с Зеленским, — сообщил Трамп журналистам.

Ранее глава Белого дома признался, что вести переговоры с Владимиром Зеленским оказалось очень сложно. Изначально политик думал, что переговорная работа с официальным Киевом будет проще. Он добавил, что с российской стороной удалось договориться о прекращении боевых действий. Однако пока прийти к пониманию с Зеленским не удалось.

До этого пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заметила, что Зеленский движется «не в том направлении». По ее словам, он не пытается предпринимать шаги для реального урегулирования конфликта, а только усугубляет ситуацию.

При этом первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что упрямство Зеленского может привести к скорому падению его страны. Этими словами он прокомментировал высказывания украинского лидера о том, что Киев никогда не признает Крым российским, в результате которых были сорваны переговоры в Лондоне по Украине.