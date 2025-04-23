В Госдуме ответили, чем обернется для Зеленского его упрямство Депутат Журавлев: упрямство Зеленского приведет к скорому падению Украины

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Владимир Зеленский

Упрямство президента Украины Владимира Зеленского приведет к скорому падению его страны, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев. Этими словами он прокомментировал слова украинского лидера о том, что Киев никогда не признает Крым российским, в результате которых были сорваны переговоры в Лондоне по Украине.

Зеленский будет упираться изо всех сил, чтобы конфликт не закончился. Будет придумывать отговорки всех сортов: и Крым, который, понятное дело, никогда уже не будет украинским, и немедленное прекращение огня, — заявил Алексей Журавлев.

По его словам, в настоящий момент главная задача Зеленского — тянуть время, и в его случае для этого все средства хороши. Однако есть один нюанс: судя по всему, позиция украинского лидера стала всерьез раздражать американцев.

А вот это уже чревато последствиями, стоит США прекратить военную и финансовую поддержку, Украина падет очень быстро. Это можно гарантировать, — заключил депутат.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что слова главы Украины Владимира Зеленского об отказе признать российскую юрисдикцию над Крымом крайне вредны для переговоров по окончанию российско-украинского конфликта. По его словам, в настоящий момент принадлежность полуострова не является предметом обсуждения.