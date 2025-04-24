Трамп сделал неожиданное признание по поводу Зеленского Трамп признался, что вести переговоры с Зеленским оказалось сложно

Фото: Jim LoScalzo — Pool via CNP/Global Look Press

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Президент США Дональд Трамп на брифинге с журналистами признался, что вести переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским оказалось очень сложно. Изначально политик думал, что переговорная работа с официальным Киевом будет проще.

Я думал, что с Зеленским будет работать проще. Пока что это было сложнее, но это нормально, — указал Трамп.

Он добавил, что по некоторым вопросам уже смог договориться с российской стороной. Например, речь идет о заключении сделки по прекращению боевых действий. Однако пока прийти к пониманию с Зеленским не удалось.

Ранее первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев обратил внимание, что упрямство Зеленского может привести к скорому падению его страны. Этими словами он прокомментировал высказывания украинского лидера о том, что Киев никогда не признает Крым российским, в результате которых были сорваны переговоры в Лондоне по Украине.

До этого пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт заметила, что Зеленский движется «не в том направлении». По ее словам, он не пытается предпринимать шаги для реального урегулирования конфликта, а только усугубляет ситуацию.