Президент Украины Владимир Зеленский движется «не в том направлении», заявила в ходе трансляции из Белого дома пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт. Так она оценила его усилия по урегулированию конфликта с Россией.
К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении, — сказала политик журналистам.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после окончания российско-украинского конфликта на Украине могут оспорить легитимность Зеленского. Он уточнил, что этот факт несет для Москвы определенные риски в случае, если будет принято решение заключить с ним сделку.
До этого президент США Дональд Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе признать российскую юрисдикцию над Крымом крайне вредны для переговоров по окончанию российско-украинского конфликта. По его словам, в настоящий момент принадлежность полуострова не является предметом обсуждения.
По словам главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Зеленский превратил Украину в милитаризированное государство в состоянии вечной войны с соседями. Он отметил, что президент заболел идеей сделать из страны «восточноевропейский Израиль».