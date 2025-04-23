В Белом доме дали Зеленскому совет по урегулированию конфликта Белый дом: Зеленский в урегулировании конфликта движется не в том направлении

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Президент Украины Владимир Зеленский движется «не в том направлении», заявила в ходе трансляции из Белого дома пресс-секретарь американской администрации Кэролайн Ливитт. Так она оценила его усилия по урегулированию конфликта с Россией.

К сожалению, президент Зеленский, похоже, движется в неправильном направлении, — сказала политик журналистам.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после окончания российско-украинского конфликта на Украине могут оспорить легитимность Зеленского. Он уточнил, что этот факт несет для Москвы определенные риски в случае, если будет принято решение заключить с ним сделку.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что слова Владимира Зеленского об отказе признать российскую юрисдикцию над Крымом крайне вредны для переговоров по окончанию российско-украинского конфликта. По его словам, в настоящий момент принадлежность полуострова не является предметом обсуждения.

По словам главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Зеленский превратил Украину в милитаризированное государство в состоянии вечной войны с соседями. Он отметил, что президент заболел идеей сделать из страны «восточноевропейский Израиль».