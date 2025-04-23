«Это не входит в число наших требований»: Песков об отставке Зеленского Песков: украинцы могут оспорить легитимность Зеленского после наступления мира

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Дмитрий Песков

На Украине могут оспорить легитимность президента Владимира Зеленского после разрешения кризисной ситуации, сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит французский журнал Le Point, в связи с этим заключение сделки с таким лидером несет риски для Москвы.

Это не входит в число наших требований, но даже если бы соглашение с Зеленским было подписано сегодня, позже на Украине люди могли бы выступить и юридически оспорить его легитимность, — объяснил Песков.

По словам представителя Кремля, российская сторона не доверяет нынешнему правительству Украины. В ситуации невозможности осуществления выборов власть на Украине должна была перейти в руки председателя Верховной рады, отметил он.

По словам главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, Зеленский превратил Украину в милитаризированное государство в состоянии вечной войны с соседями. Он отметил, что президент заболел идеей сделать из страны «восточноевропейский Израиль».

Ранее политолог Александр Рар сообщил, что Европа ни при каких обстоятельствах не хочет признавать поражение Украины, поэтому будет усиливать вражду с Россией. Европейские страны считают Украину «своей», после смены внешнеполитического курса США Киев больше всего поддерживают Берлин, Париж и Лондон, отметил эксперт.