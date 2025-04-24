Трампа уличили в желании поступить с Украиной как с нацистской Германией Focus: план Трампа по Украине схож с разделом нацистской Германии

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Дональд Трамп

План президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине напоминает раздел нацистской Германии, такое мнение высказал журналист немецкого издания Focus Ульрих Райтц в эфире одноименного канала. Он подчеркнул, что «параллели очевидны».

Это напоминает мне о разнице или, грубо говоря, напоминает мне о решении, принятом <…> в отношении Германии после 1945 года. Параллели очевидны, — считает Райтц.

Он добавил, что в конечном итоге Крым будет признан российской территорией «почти в соответствии с международным правом». Кроме того, Райтц предположил, что восточные регионы Украины также де-факто останутся за Россией.

Обязательства в отношении Крыма сопоставимы с немецкими восточными территориями. И меньшая ответственность в отношении Восточной Украины была бы сравнима со статусом ГДР, — заключил журналист.

Ранее Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирной сделки по Украине. Однако он отметил, что предстоит еще договориться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Американский лидер также признался, что вести переговоры с украинским коллегой оказалось очень сложно. Изначально он думал, что работа с Киевом будет проще.