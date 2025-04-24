В Госдуме объяснили, почему Украина отдала Крым без единого выстрела Депутат Колесник: в 2014 году Украину волновала борьба за власть, а не Крым

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Крым, военная авиабаза Бельбек.

Украина передала России Крым без единого выстрела, так как украинские власти волновала борьба за пост президента, а не вопрос территорий, заявил NEWS.ru депутат Госдумы Андрей Колесник. По его словам, в 2014 году была «не страна, а гуляй-поле».

Почему Украина сдала Крым в 2014 году без единого выстрела? Потому что там был государственный переворот. Они рвались к власти — все украинское руководство, им было не до своих территорий. Это была не страна, а гуляй-поле. Так и получилось. Они его не сдали, они им просто не занимались, — сказал Колесник.

Он отметил, что Крым был незаконно передан Украине при бывшем главе правительства СССР Никите Хрущеве. Теперь, считает Колесник, произошел «эффект бабочки». По его словам, необходимо закрыть этот вопрос, однако сделать это за один день, как хочет лидер Белого дома Дональд Трамп, не получится.

США хотят выкачать из Украины редкоземельные металлы и выбросить ее на помойку. Украинцы им не нужны. Сейчас они порешают все вопросы быстро. Выкачать из Украины все, что можно. А потом забыть, что такая страна была, — добавил Колесник.

Ранее первый заместитель главы крымского парламента Сергей Цеков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отказывается признавать Крым российской территорией из-за страха потерять власть на следующих выборах главы государства. По его словам, политик говорит лишь то, что должно понравиться украинскому обществу.