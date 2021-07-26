Супермены на снарядах: итоги чудесного третьего дня Олимпиады

Третий день Олимпийских игр в Токио пока для России однозначно лучший! Таких эмоций, которые были в понедельник, не было в предыдущие дни даже близко. «Виновники» этих эмоций — вся мужская сборная по гимнастике: Денис Аблязин, Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян. А также две наши саблистки: Софья Позднякова и Софья Великая и тхэквондист Максим Храмцов. Все они — новый олимпийские чемпионы! Но обо всём по порядку.

Спортивная гимнастика

Командное многоборье, мужчины, золото

То, что сотворили российские гимнасты, превзойти невозможно! Даже повторить будет очень тяжело: золото в командном многоборье — такого не удавалось ни одному поколению российских гимнастов с 1996 года, с Игр в Атланте. Имя героев: Денис Аблязин, Давид Белявский, Никита Нагорный и Артур Далалоян. В финале они обошли японцев на 0,13 балла!

Последним выступал Никита Нагорный — вольные упражнения. Он сделал всё идеально, сложно, но без риска. И когда судьи объявили итоговую оценку, вся команда буквально сошла с ума от эмоций. И не только команда, миллионы болельщиков вместе с ней. Мы написали текст о том, через что парням пришлось пройти, чтобы оказаться там, где они сейчас.

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина в разговоре с NEWS.ru поделилась своей реакцией на победу российских гимнастов. Она тоже не сдерживала эмоций.

Фехтование

Сабля, золото и серебро

Ещё одни герои дня — это российские саблистки. Софья Позднякова завоевала золото, победив в финале Софью Великую, для которой эта серебряная медаль стала третьей подряд на Олимпиадах.

В решающем поединке Позднякова победила свою соперницу со счётом 15:10. До этого она одолела серьёзную французскую соперницу, а до того — китаянку. Великая победила соперницу из Венгрии и до этого одолела оппонентку из Китая.

Третье серебро Великой не повод расстраиваться, она уже нашла для себя новую мотивацию. Спойлер — выступить на Играх-2024 года в Будапеште. К тому моменту ей будет 39, но кто сказал, что в этом возрасте нельзя выигрывать золото в фехтовании?

Отдельного внимания достойна Позднякова — новая чемпионка. Она потомственный спортсмен, дочь главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова, который и сам был многократным олимпийским чемпионом по фехтованию. Мы рассказали о Софье и её семье отдельно.

Тхэквондо

Максим Храмцов. Владимир Астапкович/РИА Новости

Мужчины, до 80 кг, золото

И наконец, ещё один Олимпийский чемпион понедельника — наш тхэквондист Максим Храмцов. В финале весовой категории до 80 кг 23-летний уроженец Нижневартовска оказался сильнее иорданца Салеха Аль-Шарабати. Встреча завершилась со счётом 20:9. Это 12-я медаль сборной России в столице Японии.

До этого в 1/8 финала Храмцов победил представителя Буркина-Фасо Файсала Савадого со счётом 13:6, в четвертьфинале одолел хорвата Тони Канаета (22:0), в полуфинале — египтянина Сейфа Эйссу (13:1).

Для него эти Олимпийские Игры стали личным прорывом, но не только: для всей страны это вообще первое золото Олимпиад в тхэквондо. Победу молодой человек посвятил своей матери, которой не стало полгода назад. Мы рассказали о нём чуть более подробно, там очень интересная история.

Синхронные прыжки в воду

10-метровая вышка, бронза

Ещё одну медаль России в понедельник принесли Александр Бондарь и Виктор Минибаев. Они стали третьими в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки. Их результат в финале — 439,92 балла. Золото взяли британцы — 471,81, серебро — китайцы (470,58).

Бронза Бондаря и Минибаева — первая по счёту российская медаль игрового дня. К тому моменту их в общей копилке стало восемь, а сейчас уже 12: четыре золотых, пять серебряных и три бронзовые. В медальном зачёте команда вышла на пятое место, но это ещё далеко не вечер. Это только начало.

Скандал с Ефимовой

Юлия Ефимова Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ну какой день без маленькой полускандальной истории? Утром понедельника характер показала Юлия Ефимова, трёхкратный призёр Олимпиады по плаванию. Она вышла в финал Токио-2020 на дистанции 100 м брассом, после чего дала злостное интервью.

Это уже нечестная Олимпиада, когда не все могут соревноваться, — сказала она, имея в виду коронавирусные ограничения.

Также она была недовольна тем, что соревнования по плаванию проходят рано утром. Она считает, что в такое время участники Олимпиады медленнее плывут. По её мнению, всё решают деньги, а на интересы спортсменов внимания не обращают. Соревнования были бы намного более зрелищными, если бы проходили вечером.

В Международном олимпийском комитете не оставили без внимания слова Ефимовой. Там сказали, что понимают претензии Юлии относительно времени начала соревнований, но нужно учитывать интересы вещателей и бродкастеров, которые показывают соревнования.